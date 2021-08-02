Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Datça'da korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 2.8.2021 17:52 Son Güncelleme: 2.8.2021 17:52

Son dakika: Datça'da korkutan deprem!

Son dakika: Datça'da korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 17.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 17.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Datça'da korkutan deprem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA