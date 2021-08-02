Son dakika: Datça'da korkutan deprem!

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 17.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 2, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 43.73 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 02.08.2021, 17:23:29 TSİ
Enlem : 36.3371 N
Boylam : 27.1301 E
Derinlik : 6.34 km
Detay : https://t.co/PU8gcObV7z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi