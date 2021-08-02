Son dakika: Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor

Son dakika haberleri: Geçen günlerde Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde mücadele aralıksız devam ediyor.

129 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.