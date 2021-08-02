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Giriş Tarihi: 2.8.2021 18:11 Son Güncelleme: 2.8.2021 18:13

Son dakika: Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor

Son dakika: Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor

Son dakika haberleri: Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken; Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadele aralıksız sürüyor. Manavgat'ın ardından yangından en çok etkilenen bölgelerden Marmaris'te ise alevler kırsal Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim birimlerine girdi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Öte yandan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Alevlerin 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesini tehdit etmeye başlaması sonrası tahliye başladı. İşte yangınla ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Geçen günlerde Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde mücadele aralıksız devam ediyor.

129 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

HİSARÖNÜ MAHALLESİ'NDE ALEVLER KÖYE ULAŞTI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle devam ediyor. Hisarönü Mahallesi'nde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler, bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Ekipler, yangının evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcıyor.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı vatandaşlar da bölgeye yiyecek ve su getirerek yangında görevli ekiplere ikramda bulunuyor.

GÜNDOĞMUŞ MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Öte yandan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada ortaya çıkan yangın tüm müdahaleye rağmen durdurulamadı. Farklı noktalardan sık sık alevlerin yükselmesi ile geniş bir alana yayılan alevler Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine kadar ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'Tahliye sözkonusu olabilir' açıklamasından saatler sonra ilçede karar verildi. Alevlerin 2 bin 100 nüfuslu ilçeyi tehdit etmeye başlaması sonrası tahliye başladı, camilerden peş peşe anons sesleri yükseliyor.

SON DAKİKA: Gündoğmuş tahliye ediliyor! Camilerden peş peşe anons sesleri yükseliyor! Alevler merkeze çok yaklaştı...

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Son dakika: Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor
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