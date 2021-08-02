Son dakika: Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor

Son dakika haberleri: Geçen günlerde Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde mücadele aralıksız devam ediyor.
129 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
HİSARÖNÜ MAHALLESİ'NDE ALEVLER KÖYE ULAŞTI
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle devam ediyor. Hisarönü Mahallesi'nde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler, bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Ekipler, yangının evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcıyor.
Yangına havadan 4 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı vatandaşlar da bölgeye yiyecek ve su getirerek yangında görevli ekiplere ikramda bulunuyor.
GÜNDOĞMUŞ MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYOR
Öte yandan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada ortaya çıkan yangın tüm müdahaleye rağmen durdurulamadı. Farklı noktalardan sık sık alevlerin yükselmesi ile geniş bir alana yayılan alevler Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine kadar ulaştı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'Tahliye sözkonusu olabilir' açıklamasından saatler sonra ilçede karar verildi. Alevlerin 2 bin 100 nüfuslu ilçeyi tehdit etmeye başlaması sonrası tahliye başladı, camilerden peş peşe anons sesleri yükseliyor.SON DAKİKA: Gündoğmuş tahliye ediliyor! Camilerden peş peşe anons sesleri yükseliyor! Alevler merkeze çok yaklaştı...