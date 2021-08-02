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Giriş Tarihi: 2.8.2021 07:00

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

Kabine toplantısı bu hafta gerçekleşiyor. Edinilen son dakika bilgisine göre kabine toplantısı kararlarını açıklayacak olan Başkan Erdoğan'ın liderlik yapacağı Bakanlar kurulunda artış gösteren vakaları kontrol altına almak için yeni tedbirler masada olacak. Bu kapsamda belli mesleklerde aşı zorunluluğu getirilmesi, sadece aşılı öğrencilerin yüzyüze eğitime dahil edilmesi gibi konular değerlendirilecek. İşte kabine kararlarına ilişkin son dakika haberleri

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede geçilen kritik dönemde önemli bir kabine toplantısına başkanlık edecek. Hükümet, bayram trafiğinin neden olduğu etki ile tırmanışa geçen günlük vaka sayılarının önce durdurulması, sonra da düşürülmesi için alınacak önlemleri değerlendiriyor. Kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi mesleklere aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi seçenekler masada.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya dair yaptığı son dakika açıklamasında bayram hareketliliği nedeniyle hızla artan günlük vaka sayılarına dikkat çekip Kabine'de konuyu masaya yatıracaklarını açıklamıştı. Dördüncü dalganın önüne geçilmesi için Türkiye gibi toplumun önemli bölümünü aşılayan ülkelerin önlemlerine bakılacak.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

Koronavirüste yeni bir dalganın kırılması için üzerinde durulması beklenen bir dizi önlem gündeme geldi. Kabine bu öneriler ve örneklerini bu toplantıda değerlendirecek.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

İşte gündeme gelen yeni önlemler:

AŞI YADA TEST: Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

BELLİ MESLEKLERE ZORUNLULUK: Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

OKULLAR NE OLACAK?: Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

SÜRE VERİLECEK: Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. Önce vatandaşa "bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir süre verilecek. Bu süre sonrasında aşı yapanlara yönelik pozitif ayrım tek tek devreye girecek.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI: Son birkaç gün içinde gelen günlük vaka sayıları umut verici oldu. Bu rakamlara bakarak salgının artış hızında az da olsa bir yavaşlama görüldü.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

ÜÇÜNCÜ DOZ SEFERBERLİĞİ: Son dönemde hastaneye başvurularda 60 yaş üstü çift aşısı olan vatandaşların sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun için 60 yaş üstünün üçüncü doz aşılarını biran önce yaptırmasının sağlanması için de önlemler alınması gündemde.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

UZMANLAR UYARMAYA VE AŞIYA TEŞVİKE DEVAM EDİYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, artan hareketlilik ve aşı hakkında SABAH'a konuştu. Akkoyunlu, "Aşı yüzde yüz koruyucu olan bir şey değil. Aşı, çelik yelek giymek gibi. Çatışma ortamında çelik yelek giyiyorsunuz ama yine de siperden çıkmıyorsunuz.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

İşte aşı yapıldıktan sonra da siperden çıkıp gezmemelisiniz, rahatlamamalısınız" dedi. Vaka sayılarının bu dönemde bin altı olmasını beklediklerini ancak 22 binli rakamların çok yüksek olduğunu ifade eden Akkoyunlu, "Zor bir kış" uyarısında bulundu.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

Akkoyunlu şöyle dedi:

"Aşı yapıldıktan sonra bir saniye siperden çıkıp lay lay lom gezmiyoruz. Aşı koruyucu bir bariyer olmakla beraber mutlak koruyucu bir önlem değil. İyi bilmek lazım ki hiçbir yöntem mutlak koruyucu ve saf olarak zararsız olamaz. Yan etkisiz olmaması mümkün değil. Suyun bile fazla içildiği zaman yan etkileri vardır.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

Ama şunu net olarak biliyoruz ki aşılama sonrasında hastalığın geçirilme ihtimali yüzde 90 ila 95 arasında azalıyor. Hastalığı geçirseniz bile yüzde 5-10'luk dilimde olsanız bile hastalığı ağır geçirmenizi engelliyor.

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada

Ölüm ihtimalini çok ciddi şekilde aşağı çekiyor. Yani hastalıktan, hastalığın ağır geçirilmesinden, hastalığın öldürücü etkilerinden koruyor."

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Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada
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