Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da önemli açıklamalarda bulundu.
"YALAN HABERLERLE FİTNE YAYILMASI MÜCADELEYE ZARAR VERİR"
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
"Yangın bölgelerinin inşaata açılması asla söz konusu değil. Yalan haberlerle fitne yayılması mücadeleye zarar verir. Hepimiz yeşil vatanı korumak istiyoruz. Bir kişiye, bitkiye, toprağa zarar gelse kahroluyoruz. Dolayısıyla hepimizin sorumlu davranması gerekiyor.
"TÜM İMKANLARLA MÜCADELE VERİYORUZ"
Canını riske atan kahramanlarımıza destek vermeliyiz. 7/24 çalışıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Karadan havadan bütün imkanlarla bu mücadeleyi veriyoruz. Allah milletimizi ve devletimizi korusun"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir