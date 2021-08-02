Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir

"TÜM İMKANLARLA MÜCADELE VERİYORUZ"

Canını riske atan kahramanlarımıza destek vermeliyiz. 7/24 çalışıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Karadan havadan bütün imkanlarla bu mücadeleyi veriyoruz. Allah milletimizi ve devletimizi korusun"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir