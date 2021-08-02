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Giriş Tarihi: 2.8.2021 19:34 Son Güncelleme: 2.8.2021 20:09

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir

AA
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalan haberlerle fitne yayılmasının orman yangınlarıyla mücadeleye zarar verdiğini belirten Çelik, "Hepimiz yeşil vatanı korumak istiyoruz. Bir kişiye, bitkiye, toprağa zarar gelse kahroluyoruz. Dolayısıyla hepimizin sorumlu davranması gerekiyor." dedi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da önemli açıklamalarda bulundu.

"YALAN HABERLERLE FİTNE YAYILMASI MÜCADELEYE ZARAR VERİR"

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Yangın bölgelerinin inşaata açılması asla söz konusu değil. Yalan haberlerle fitne yayılması mücadeleye zarar verir. Hepimiz yeşil vatanı korumak istiyoruz. Bir kişiye, bitkiye, toprağa zarar gelse kahroluyoruz. Dolayısıyla hepimizin sorumlu davranması gerekiyor.

"TÜM İMKANLARLA MÜCADELE VERİYORUZ"

Canını riske atan kahramanlarımıza destek vermeliyiz. 7/24 çalışıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Karadan havadan bütün imkanlarla bu mücadeleyi veriyoruz. Allah milletimizi ve devletimizi korusun"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir

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Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir
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