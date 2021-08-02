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Giriş Tarihi: 2.8.2021

Türkiye, alev alev yanarken şenlik düzenledi, halay çekti

Türkiye, alev alev yanarken şenlik düzenledi, halay çekti
CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem de bir mahallede şenlik düzenledi. Şenlik yapıldığını gören vatandaşlar paylaşımın altına yüzlerce yorum yaparak yetkilileri eleştiri yağmuruna tuttu. Erdem'in, "Çocuklarımız, kadınlarımız hem dinlensin hem de gönüllerince eğlensinler. Hepsine hoş geldin diyorum. İyi eğlenceler dilerim" diyerek konuşma yaptığı anlar belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Şenlikte halay çekip, eğlenenleri gören vatandaşlar adeta çılgına döndü.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy, "İnsanların evleri, seraları, tarlaları yanarken, ormanlarımız küle dönerken, canlılar telef olurken CHP'li Ceyhan Belediyesi şenlik düzenleyerek büyük bir saygısızlığa, vicdansızlığa ve skandala imza atmıştır" dedi.
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Türkiye, alev alev yanarken şenlik düzenledi, halay çekti
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