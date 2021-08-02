Türkiye, alev alev yanarken şenlik düzenledi, halay çekti

CHP
'li Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem
de bir mahallede şenlik düzenledi. Şenlik yapıldığını gören vatandaşlar paylaşımın altına yüzlerce yorum yaparak yetkilileri eleştiri yağmuruna tuttu. Erdem'in, "Çocuklarımız, kadınlarımız hem dinlensin hem de gönüllerince eğlensinler. Hepsine hoş geldin diyorum. İyi eğlenceler dilerim" diyerek konuşma yaptığı anlar belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Şenlikte halay çekip, eğlenenleri gören vatandaşlar adeta çılgına döndü.
AK Parti
Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy
, "İnsanların evleri, seraları, tarlaları yanarken, ormanlarımız küle dönerken, canlılar telef olurken CHP'li Ceyhan Belediyesi
şenlik düzenleyerek büyük bir saygısızlığa, vicdansızlığa ve skandala imza atmıştır" dedi.