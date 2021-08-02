Türkiye'deki yangınlarda son durum! Bakan Pakdemirli duyurdu: 137'si kontrol altında

GÜNDOĞMUŞ'TA TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTI
Öte yandan Antalya'da 2 bin 100 nüfusun olduğu Gündoğmuş'ta da alevler korkutucu boyutlara ulaştı. Hızla yayılan ve hava koşulları durdurmakta güçlük çekilen yangın ilçeye çok yaklaştı. Yaşanan gelişmenin ardından tahliye kararı alındı ve vatandaşlar bölgeden çıkarılmaya başlandı. Tahliye kararının ardından camilerden anons yapıldı ve vatandaşlar uyarıldı.
MUĞLA'DA ALEVLER KORKUTUCU BOYUTTA
Öte yandan Muğla'nın farklı yerleşim yerlerinde devam eden yangınlar ürkütücü boyutlara ulaştı. Marmaris ve Milas'taki yangınları söndürme çalışmaları sürerken, bu bölgelerde yangınlar yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit ediyor.
137 YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Pakdemirli, 32 ilde toplam 137 yangının kontrol altına alındığını, 6 ilde deavm eden 13 yangına ise müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.
"16 UÇAK 51 HELİKOPTER GÖREV YAPIYOR"
Bakan Pakdemirli konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ormanın Kahramanları'nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor" dedi.