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Giriş Tarihi: 2.8.2021 19:22 Son Güncelleme: 2.8.2021 20:48

Türkiye'deki yangınlarda son durum! Bakan Pakdemirli duyurdu: 137'si kontrol altında

Türkiye'deki yangınlarda son durum! Bakan Pakdemirli duyurdu: 137'si kontrol altında

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının büyük bir bölümü kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara müdahaleler son hızıyla devam ediyor. Yangın özellikle Muğla ve Antalya'da etkili olurken, Manavgat Gündoğmuş'taki alevler korkutucu seviyelere ulaşmış ve bölgenin tahliye edilmesine karar verilmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye genelinde 137 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan 6 ilde devam eden 13 yangını da söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de geçen hafta farklı bölgelerde başlayan yangınlara karşılık mücadele devam ediyor. 138 adet orman yangınının 129'u kontrol altına alınırken, 9 yangın hala devam ediyor. Özellikle Muğla ve Antalya'da devam eden yangınları kontrol altına alabilmek için gece gündüz müdahalede bulunuluyor.

ÇALIŞMALAR SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Manavgat'ta şu ana kadar 50 bin hektar alan kül olurken, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere pek çok noktadaki yangınlar nedeniyle de ekipler güçlerini bölerek her yangın ile ayrı ayrı ilgilenmek zorunda kalıyor.

GÜNDOĞMUŞ'TA TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTI

Öte yandan Antalya'da 2 bin 100 nüfusun olduğu Gündoğmuş'ta da alevler korkutucu boyutlara ulaştı. Hızla yayılan ve hava koşulları durdurmakta güçlük çekilen yangın ilçeye çok yaklaştı. Yaşanan gelişmenin ardından tahliye kararı alındı ve vatandaşlar bölgeden çıkarılmaya başlandı. Tahliye kararının ardından camilerden anons yapıldı ve vatandaşlar uyarıldı.

MUĞLA'DA ALEVLER KORKUTUCU BOYUTTA

Öte yandan Muğla'nın farklı yerleşim yerlerinde devam eden yangınlar ürkütücü boyutlara ulaştı. Marmaris ve Milas'taki yangınları söndürme çalışmaları sürerken, bu bölgelerde yangınlar yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit ediyor.

137 YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Pakdemirli, 32 ilde toplam 137 yangının kontrol altına alındığını, 6 ilde deavm eden 13 yangına ise müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.

"16 UÇAK 51 HELİKOPTER GÖREV YAPIYOR"

Bakan Pakdemirli konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ormanın Kahramanları'nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor" dedi.

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Türkiye'deki yangınlarda son durum! Bakan Pakdemirli duyurdu: 137'si kontrol altında
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