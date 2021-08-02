Uğur Kır son yolculuğuna uğurlandı

Güney Afrika açıklarında 3'üncü kaptanlık yaptığı kuru yük gemisinde geçirdiği kazadan 15 gün sonra hayatını kaybeden Uğur Kır (23) son yolculuğuna uğurlandı.





Açık denizlerde Vanuatu bandıralı ERKUL S adlı gemide 3'üncü kaptan olarak çalışırken 2 Temmuz günü Güney Liberya'da gemide geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Uğur Kır'ın cenazesi dün Beyoğlu Sinanpaşa Cami'ne getirildi. Cenazeye Uğur Kır'ın annesi Nurgül Kır, babası Niyazi Kır, kardeşi Umut Kır, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile sevenleri katıldı. Anne Nurgül Kır uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Uğur Kır'ın cenazesi memleketi Giresun'a yollandı.