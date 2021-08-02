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Giriş Tarihi: 2.8.2021 07:47 Son Güncelleme: 2.8.2021 07:48

Yangın hangi illerde devam ediyor, hangi illerde yangın var? 2 Ağustos Antalya (Manavgat, Gündoğmuş), Tunceli (Hozat), Muğla (Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer) orman yangınlarında son durum ne?

Yangın hangi illerde devam ediyor, hangi illerde yangın var? 2 Ağustos Antalya Manavgat, Gündoğmuş, Tunceli Hozat, Muğla Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer orman yangınlarında son durum ne?

Yurdumuzda peş peşe çıkan yangınların birçoğunun kontrol altına alındığı açıklamaları yetkili isimlerden gelmeye devam ederken Antalya (Manavgat, Gündoğmuş), Tunceli (Hozat), Muğla (Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer) noktalarında orman yangınları sürüyor. Söndürme çalışmaları için ekiplerin çalışmaları devam ederken bir yandan da “Yangın hangi illerde devam ediyor, hangi ilerde yangın var? 2 Ağustos Antalya (Manavgat, Gündoğmuş), Tunceli (Hozat), Muğla (Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer) orman yangınlarında son durum ne?” gibi sorular milyonlar tarafından yanıt arıyor. İşte Türkiye orman yangınları son durum ve son dakika gelişmeleri…

Ülkemizde orman yangınları ile mücadele çerçevesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kısa zaman içerisinde geniş bir alana yayılan ve sonucunda can ve mal kayıplarının yaşandığı yangınların söndürülmesine yönelik çalışmalar devam ederken bu noktada "Yangın hangi illerde devam ediyor, hangi ilerde yangın var? 2 Ağustos Antalya (Manavgat, Gündoğmuş), Tunceli (Hozat), Muğla (Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer) orman yangınlarında son durum ne?" soruları yanıt arıyor. İşte yangınlarda son durum ve detaylar…

YANGINLARA MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Yangının devam ettiği iller ise Muğla, Antalya ve Tunceli oldu. Bakan Pakdemirli buradaki yangınlara müdahalenin sürdüğünü aktardı ve "An itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

MUĞLA'DA ALEVLER KORKUTUCU BOYUTTA

Yangınların en çok etkili olduğu il ise Muğla oldu. Özellikle Marmaris ve Bodrum'da çıkan yangınların boyutu tedirgin edici seviyelere ulaştı. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale ediliyor. Yangının yerleşim bölgesine yakın olması nedeniyle vatandaşlara, dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Menteşe'nin Sungur Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak ile havadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor.

MAZI VE GÖKPINAR TAHLİYE EDİLDİ

Çıkan bu yangınların ardından Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde de yangın çıktı. Kızılçam ağaçlarıyla çevrili olan ormanlık alandaki alevler kısa sürede büyüyerek Bodrum'a kadar ulaştı. Yetkililer Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerini boşalttı. Yangına müdahale eden ekipler alevlerin iki mahalleye gelmesinin önüne geçti.

AŞAĞI MAZI'DA YOLLAR KAPANDI, ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Havanın kararmasıyla birlikte alevler Çökertme ve Ören mahallelerine yöneldi. Ters esen rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, rüzgar nedeniyle yangının yöne Mazı Mahallesi'ne döndü. Aşağı Mazı kesimine giden tüm yollar alevler nedeniyle kapanırken, yangın evlere kadar ulaştı.

MARMARİS - DATÇA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri Datça ve Turunç karayollarını trafiğe kapattı. Tatil için farklı şehirlerden gelenler geri çevrilirken, yol kenarlarında uzun araç kuyrukları oldu.

KAVAKLIDERE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada ise Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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Yangın hangi illerde devam ediyor, hangi illerde yangın var? 2 Ağustos Antalya (Manavgat, Gündoğmuş), Tunceli (Hozat), Muğla (Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer) orman yangınlarında son durum ne?
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