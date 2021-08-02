Ülkemizde orman yangınları ile mücadele çerçevesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kısa zaman içerisinde geniş bir alana yayılan ve sonucunda can ve mal kayıplarının yaşandığı yangınların söndürülmesine yönelik çalışmalar devam ederken bu noktada "Yangın hangi illerde devam ediyor, hangi ilerde yangın var? 2 Ağustos Antalya (Manavgat, Gündoğmuş), Tunceli (Hozat), Muğla (Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer) orman yangınlarında son durum ne?" soruları yanıt arıyor. İşte yangınlarda son durum ve detaylar…