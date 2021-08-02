Yangından kaçış

Muğla
'nın Milas
ilçesinde başlayıp Bodrum
sınırlarına kadar yayılan orman yangını sürüyor. Yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ederken, gerek hava ve iklim şartları gerekse doğa koşulları ekiplerin alevlerle mücadelesini zorlaştırıyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde önceki gün başlayan yangın, etkisini arttırarak Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne de sıçradı.
PANİK HALİNDE TAHLİYE
Etrafı saran dumanlar nedeniyle panik yaşayan mahalle sakinleri deniz yoluyla bölgeden tahliye edildi. Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede vatandaşlar, Bodrum Kaymakamlığı, güvelik güçleri ve Bodrum Otelciler Derneği
(BODER) desteği ile tur tekneleri, lüks yatların botları ve balıkçı teknelerine alındı. Tahliye operasyonuna Bodrum'dan 18 tekne katıldı. Bin 88 kişinin yanı sıra 14 köpek, 7 kedi, 1 tavşan da tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar Bodrum'da güvenli bölgelere yerleştirildi. Köylülerin arasında bölgedeki bir pansiyonda kalan turistlerinde bulunduğu belirtildi. Mazı ve İçmeler'deki yangının genel olarak kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Mahalledeki bir pansiyonda çalışan Feridun Akalar
, "Sabah bu kadar değildi alevler. Birden çoğaldı. Karayolu'nu alevler sardığı için araçlarımıza orada kaldı ulaşamadık. Bizler de denizden tahliye ediliyoruz, Alevler Hurma
ve Çökerme mahallelerine doğru ilerliyor" dedi.
ALEVLER ÇÖKERTME'YI SARDI
Mazı Mahallesi'nde başlayan orman yangını şiddetini arttırırken ünlü Çökertme koyundaki yerleşim birimleri de boşaltıldı. Aşağı Mazı koyu çevresi tamamen yanarken, alevler, film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi'ni de sardı. Vatandaşlar acil olarak evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor.
GÖKBEL KÖYÜ BOŞALTILDI
Bu arada Milas'ın Gökbel Mahallesi
'ne kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde belediye ekipleri halkın köyü boşaltması yönünde anons yaptı. Vatandaşlar ahırlarda bulunan hayvanlarını da çıkarıp evlerini terk etti.
ALEVLERİN SARDIĞI MAHALLEDEN TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİLER
TAHLİYEYE DESTEK İÇİN 2 ÇIKARMA GEMİSİ SEVK EDİLDİ
MİLLİ Savunma Bakanlığı
, Aksaz Deniz Üs
Komutanlığı'ndaki 2 çıkarma gemisinin Marmaris'teki yangın nedeniyle vatandaşların denizden tahliyesine destek amacıyla bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" denildi.
YARDIM GÖTÜRMEK İSTERKEN FENALAŞIP ÖLDÜ
MANAVGAT'TA reklam ve tabelacılıkla uğraşan Yusuf Demirli, orman yangını dolayısıyla afet bölgesi ilan edilen noktalara kendi imkanlarıyla yardım götürmek amacıyla harekete geçti. Demirli, bölgeye yardım götürmek isterken fenalaştı. Hastaneye götürülen Demirli'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yusuf Demirli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demirli'nin cenazesi Boztepe mezarlığında toprağa verildi.
KAYIP ÇİFTİN CESEDİ ORMANDA BULUNDU
MANAVGAT'TAKİ yangında, Kalemler Mahallesi'nde 4 gündür kayıp olarak aranan Fahri Yiğitokur (60) ve Alman vatandaşı eşi Andre Yiğitokur'un (58) cansız bedenlerine, evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alanda ulaşıldı. Çiftin yangından kaçarken alevlerin arasında kalarak öldüğü tahmin ediliyor. Bu arada çiftin köpeğinin ise yanan evinin önünde beklediği ortaya çıktı. Ekipler yangında yaralandığı belirlenen köpeğe mama ve su verdi. Çağrı OĞUZ - Erdoğan ÖZTÜRK /
SABAH
YANGINDA ÖLEN İKİ ORMAN İŞÇİSİ İÇİN TÖREN
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden orman işçileri Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende kiki işçinin meslektaşları gözyaşı döktü. Törenin ardından Tovka'nın naaşı İzmir'e, Cinbaş'ın naaşı ise memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.
ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ 27 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Mersin ve Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşların sağlık durumu ile bölgede görevli personel sayısına ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki kişinin daha vefatıyla toplam ölü sayısının 7 olduğunu, 10 kişinin de tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Koca, Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki yangınlardan etkilenen 203 kişiden 186'sının taburcu olduğunu, 17 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.
3 SAAT YÜRÜYEREK ALEVLERDEN KURTULDU
MANAVGAT'TA, evinin zarar gördüğü yangında öldüğü sanılan 68 yaşındaki Osman Korkmaz'ın alevlerin arasından çıkıp dağda 3 saat yürüyerek sağ kalmayı başardığı ortaya çıktı. Dumandan etkilenmesi üzerine Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Korkmaz, "Ateş evleri sardı. Duman nedeniyle mahalleden çıkamadım, iki ateş arasında kaldım. Bir gün önce yanan bir araziye kendimi zor attım. Yaklaşık 3 saat yürüdüm. Yolda çıktım. Bir araba beni aldı. Hastaneye geldim" dedi. AA
GÖKTÜRK-1 VE 2 UYDUSU FELAKETİ GÖRÜNTÜLENDİ
TÜRKİYE'NİN yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 tarafından çekilen görüntüler, Manavgat ve Marmaris'te meydana gelen yangınların boyutunu gözler önüne serdi. Milli Savunma Bakanlığı, uzaydan çekilen fotoğrafları paylaştı. Bakanlığın paylaşımında, "Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi" denildi.