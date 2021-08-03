3 ayda 15 bin 328 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, son üç aylık sürede düzensiz kaçak göçmen uygulamalarında ülkemize yasal olmayan yollardan giriş yapan veya vize süreleri dolduğu için kaçak durumuna düşen 15 bin 328 kaçak göçmeni muhafaza altına aldı. Söz konusu kaçak göçmenlerden 5 bin 365'inin Afganistan, 2 bin 541'inin ise Pakistan uyruklu oldukları bilgisine ulaşıldı. Kaçak göçmenler haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.