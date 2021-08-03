Alevlere karşı omuz omuza

Antalya
ve Muğla'da geniş ormanlık alanlar alevlerle teslim olurken, söndürme çalışmaları dört bir koldan yürüyor. Yangınların çoğu kontrol altına alınırken Manavgat
ve Marmaris ile Bodrum Çökertme'deki yangın yayılmaya devam ediyor. Devletin tüm kurumları, orman işçileri, itfaiye erleri, askerler ve köylüler omuz omuza alevlerle mücadele ediyor. Kimi alevlerin arasına dalıyor, kimi kovalarla su taşıyor. Kadını erkeği demeden dik yamaçlarda yangın hortumlarını taşıyor. Sağlık görevlileri ise alevlere en yakın noktada yangın savaşçılarının yardımına koşuyor... Veterinerler ise dumandan ve alevlerden etkilenen hayvanları hayatta tutmak için çabalıyor.
Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş
, Akseki
ve Alanya
ilçelerindeki 13 mahallede yangın devam ediyor. Manavgat'ta, alevlerin tehdit ettiği Sırtköy Mahallesi, Gündoğmuş'ta da Ümütlü ve Senir mahalleleri tahliye edildi. Ümütlü Mahallesi'ne, duman nedeniyle mahsur kalan 10'u itfaiye personeli 20 kişi kurtarıldı. Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gülen Dağ'daki yangın da devam ediyor. 4 ilçede yangından 50 bin hektar alan etkilendi.
Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler'de başlayan yangın Bodrum'a ulaştı. Yukarı ve Aşağı Mazı mahallelerinde etkili olan alevler, önceki akşam Çökertme Mahallesi'ne ulaştı. Gece boyunca etkili olan alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için büyük çaba harcandı. Gökbel Mahallesi'nde yaşayanlar 500 büyükbaş hayvanı alarak mahalleyi terk etti. Mazı Mahallesi'nde ev ve işyerleri büyük zarar gördü. Mahalleli yangına müdahale için denizden su taşıdı.
Marmaris'te yangın sürüyor. Turunç Mahallesi
'nde tur tekneleriyle tahliye yapıldı. Köyceğiz
'de yangın sürerken, Seydikemer
ilçesindeki yangın kısmen kontrol altına alındı. Adana
'nın Karaisalı
ve Çukurova ilçeleri sınırında bir tarlada çıkan anız yangını ormana sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor. Isparta
'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Parkı'nda yangın çıktı. Denizli'nin Buldan ilçesinde de yangın çıktı.
5 YAŞINDAKİ FATMA'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Antalya'nın Serik ilçesi Çakallık Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Fatma Gül televizyonlarda yanan köyleri, evleri ve hayvanları görünce gözyaşlarına boğuldu. Kendisi gibi aynı ismi taşıyan anne Fatma Gül ile babası İbrahim Gül'e "Kumbaramda biriktirdiğim bütün paraları afetzedelere göndermek istiyorum" dedi. Afetzedeler için oluşturulan yardım toplama yerine elinde gelen Fatma Gül, kumbarasından çıkan 185 lirayı "Kardeşler için" diyerek teslim etti. Gül "Ağlayan anneleri görünce çok üzüldüm. Yanan evler beni çok ağlattı" dedi.
AZERBAYCAN'DAN 220 KİŞİLİK EKİP TÜRKİYE'DE
Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan gelen 220 kişilik ekip önceki gece saatlerinde ülkeye giriş yaptı. 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçlık konvoy, Ordu'da yakıt ikmali yaptı. Ekip daha sonra yola devam etti.
DAYANIŞMA RUHU ORTAYA ÇIKTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, afet bölgelerine yakın bölgelerin MHP'li belediyeleri yardım kampanyalarını genişletti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: "Bu zor günler, Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma ruhunun daha net ve belirgin biçimde ortaya çıktığı günlerdir. Bizim inancımızda ve kültürümüzde, orman yakmakla insan canına kıymak arasında fark yoktur." ANKARA
Türkiye'de çıkan orman yangınlarının ardından yapılan spekülatif iddialara destek veren sosyal medya hesaplarına karşı çıkan kullanıcılar, Twitter'da güçlü Türkiye anlamına gelen "StrongTürkiye" etiketini gün boyu ilk sıraya taşıdı.
DUMANDAN ETKİLENEN KÖPEĞE İLKYARDIM
Konya UMKE ekibinden 8 kişiden oluşan 2 tim, günlerdir süren Antalya Manavgat ilçesindeki yangın bölgesine görevlendirildi. Sırtköy'de ekipten Turan Sevim, insanların kaçıştığı sırada bir köpeği fark etti. Köpeği kucağına alıp, yangın yerinden uzaklaştıran Sevim, dumandan etkilenen köpeğe ilk müdahaleyi de yaptı. Sevim, "Ambulansta köpeğe oksijen verdik. Su içmek istemedi. Göz göze geldik ve suyunu içmeye başladı" dedi. Tolga YANIK / SABAH
KENDİ KÜÇÜK YÜREĞİ BÜYÜK
Isparta'da Çeliktepe Sitesi sakinleri, Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşlara destek olabilmek amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında site sakinleri topladıkları yardımları kamyonete yükleyerek Manavgat'a gönderdi. Aracın yüklenmesi esnasında 12 yaşındaki yürüme engelli Muhammet Emin Er de yürüteciyle komşularına yardım etti. Su kolilerini yürütecine yükleyen Muhammet Emin, araca kadar taşıdı. İHA