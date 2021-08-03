Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Mücadelenin 41'inci dakikasında Alanyaspor, Davidson'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün 2 dakika sonrasında Selim Ay'ın kendi kalesine attığı gol ile Alanyaspor, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın her iki yarısında da oyuncularına şans vermeye çalıştı. Turuncu yeşillilerin Topuk Yaylası'ndaki 2'nci etap kampı bu maçla birlikte sona erdi.