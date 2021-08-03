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Giriş Tarihi: 3.8.2021 17:55

Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

MEHMET AL MEHMET AL
Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

SÜPER Lig'de yeni sezonun 2'nci etap hazırlık kampını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda sürdüren Aytemiz Alanyaspor,Çaykur Rizespor ile  yaptığı hazırlık maçı ile tamamladı.

Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Mücadelenin 41'inci dakikasında Alanyaspor, Davidson'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün 2 dakika sonrasında Selim Ay'ın kendi kalesine attığı gol ile Alanyaspor, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın her iki yarısında da oyuncularına şans vermeye çalıştı. Turuncu yeşillilerin Topuk Yaylası'ndaki 2'nci etap kampı bu maçla birlikte sona erdi.

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Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti
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