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Giriş Tarihi: 3.8.2021 17:10

Bakan Ersoy'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hukuken mümkün değildir

DHA
Bakan Ersoy'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hukuken mümkün değildir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Ersoy, yanan orman arazilerinin turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılmasının hukuken mümkün olmadığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi.

Bakan Ersoy, "Sayın Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup, görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığındadır. Bu arazilerin yangın sonrası turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılması da hukuken mümkün değildir. Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz" dedi.

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Bakan Ersoy'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hukuken mümkün değildir
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