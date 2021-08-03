Bakan Pakdemirli açıklamalarda bulunuyor

'MARMARİS'TE BELLİ BİR NOKTADA PARLAMA VAR'



Ekiplerimiz biraz risk aldı. İyi bir noktaya gidiyoruz. Muğla'da 5 yangın devam ediyor. 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü. Marmaris'te belli bir noktada parlama var. Köyceğiz'de yangın devam ediyor. Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın öğleden sonraki saatlerde tekrar başladı. Milas'taki yangın hala devam ediyor, ciddiyetini koruyor. Denizli'deki dün çıkan yangınımızı kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta'da öğle saatlerde iyiye giden yangın şu aralar alevlenmiş durumda. Hava sıcaklığı bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü. Rüzgar, alevler sürekli yön değiştiriyor.



'ÇOK CİDDİ BİR SAVAŞ VERİLİYOR'



Marmaris'teki parlamaları arkadaşlar toparlamaya çalışıyor. 16 suatar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 arazöz, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor. Yangınlardan zarar gören vatandaşlarımız için bakanlığımız tarafından kısa bir bilgi vereyim. 5 ilimizde tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimiz mağduriyeti gideriliyor olacak. Çok ciddi bir savaş veriliyor. Bu savaşta moral ve motivasyonu yüksek tutmamız lazım. Herkesi sabırlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum.



'ENVANTERİMİZDE 48 HAVA ARACI BULUNUYOR'



Hava araçlarıyla ilgili tartışma var kamuoyunda. Portekiz'de 43 hava aracı var. Yunanistan'ın 18 hava aracı var. Fransa'nın 40. Bunlar 2018 verileri, aşırı değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bizim envanterde sürekli olarak çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız yönetim helikopterimizi saymazsak 48, bunları da sayarsak 53-55'e ulaşıyor. Bazı yardım talepleri oldu çeşitli ülkelerden. Taleplerin çoğunu olumlu karşıladık. Toplamda 3 amfibik uçağımıza 3 amfibik uçak daha eklendi. 9 tane tanker uçağımız var. Helikopterimiz 57'ye vardı ve toplamda 72 hava aracına çıkmış oldu. Bu akut dönem geçtikten sonra bile Türkiye'nin bilançosunda her zaman 50 ve üzeri hava aracı oluyor olacak. Bu yangınlar normal mi, neden bu kadar yangın oluyor, başka ülkelerde de yaşanıyor mu diye genel bilgi vermek istiyorum.



'İLK YAĞMURLARLA BİRLİKTE FİDANLARIMIZI DİKECEĞİZ'



Amerika'da 1.36 milyon hektar alan yanmıştır. 12 eyalette 101 orman yangını devam ediyor Amerika'da. Sadece Kaliforniya'da 200 bin alanla 300'ün üzerinde bina hasar gördü. Kanada'da 2.75 milyon hektar orman alanı zarar gördü. Küresel sıcaklık ve kuraklıkla beraber tüm dünyada ciddi bir yangın riski var. Sadece Türkiye'nin başında olan bir musibet değil. Biz de uğraşmaya devam edeceğiz. Hem Muğla hem de Antalya'daki gereğinden fazla sürmüş yangınlarımızın üstesinden de geliyor olacağız. Şu an milli birlik ve beraberlik zamanı, herkesle el ele yürüme vaktidir. İnşallah ilk yağmurlarla birlikte fidanlarımızı dikiyor olacağız.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



İlk 4.5 günü Antalya'da geçirmiştik. 2 günü aşkın süredir buradayız. Biraz önce Köyceğiz'den geldim. Bir milletin niçin millet olduğunu, bu devletin büyük devlet olduğunu bir kere daha hepimiz şahit olduk. Bugün saat 11 civarında sayın bakanımızla bugün konuştuğumuzda durumun biraz daha stabil olduğunu değerlendirmiştik. Öyle bir rüzgarla ve hava kurumuyla karşı karşıyayız ki yarım saat, bir saat önce tamamen söndürdüğünüzü düşündüğünüz yangın yarım saat sonra çok daha şiddetli şekilde alevleniyor. Hava sıcak, dezavantajımız. Nem az, dezavantajımız. Rüzgarın varlığı da bizi çok ciddi etkiliyor.