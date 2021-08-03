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Giriş Tarihi: 3.8.2021 13:58

Bakan yardımcısı isyan etti: Morale ihtiyaç var yalana değil!

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Bakan yardımcısı isyan etti: Morale ihtiyaç var yalana değil!

Orman yangınları üzerinden toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörler son sürat yalanlarına devam ederken art arda çıkan orman yangınlarının büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Şu ana kadar Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan 154 adet orman yangınının 145'i kontrol altına alınırken Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, “Yangına yalanla giden ilk millet olduk" diyerek sosyal medyadaki bilgi kirliliğine isyan etti.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürerken, sosyal medyada bir grupta ormanlar üzerinden algı ve linç operasyonuna başladı. CHP ve HDP'li bir çok milletvekilinin yanı sıra bazı oyuncularda sosyal medyadaki yalan yanlış bilgilerle algı operasyonuna dahil olurken Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Birpınar, tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

"Müsilaj temizliğinde de aynısını yaptılar" diyen Bakan yardımcısı Birpınar, "Önce, Marmara öldü ceset kokuyor dediler, sonra öyle temizleyemezsiniz beceremezsiniz dediler. Temizledik, dipte var dediler, onu da temizledik. Sesleri kesildi. Şimdi yangını söndüremezsiniz diyorlar! Onu da söndürürüz merak etmeyin!" yazdı.

"MORALE İHTİYAÇ VAR YALANA DEĞİL"

Yangının başladığı günden itibaren Marmaris Yangın Kriz Merkezi'nde bulunan ve İBB itfaiye çalışanın "Burada Yangın kriz merkezi yok" söylemine kriz merkezinde çekilmiş bir fotoğrafla yanıt veren Bakan Yardımcısı Birpınar, "Marmaris'teyiz. Hem de Tüm ekiplerle birlikte yangın kriz merkezinde. Orman teşkilatı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet, AFAD, Tarım, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Kızılay ve belediyeler cansiperane işlerini gece gündüz demeden yapıyorlar. Canları kurtarmak için mücadele ediyorlar. Hepsine şükran borcumuz var. İçiniz müsterih olsun. Bu memleket hepimizin. Burada alevlerle mücadele edenlerin morale ihtiyacı var yalana değil" dedi.

FOTOĞRAFLARLA ÇÜRÜTÜLDÜ

Öte yandan oyuncu Emre Kınay'ın "Orman yangınlarına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TOMA'larıyla müdahale edilmiyor" yalanı fotoğraflarla çürütüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplumsal olaylara müdahale araçların (TOMA) orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek verdiği videolar ve fotoğraflar paylaşıldı.

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Bakan yardımcısı isyan etti: Morale ihtiyaç var yalana değil!
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