Başkan Altınok: Yangın bölgelerine 500 bin fidan göndereceğiz

Altınok, "Keçiören Belediyesi olarak yangın bölgesine bir tır yardım gönderdik. Bu bölgelerimize maddi ve manevi her türlü destekte bulunacağımızı söyledik. 500 bin fidanı Keçiören Belediyesi olarak temin ederek yanan yerlere dikilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığımıza vereceğiz. Ciğerlerimizi yeniden onarmak için Tüm Türkiye'yi, kurum ve kuruluşlarımızı seferberliğe davet ediyoruz" dedi.

Yangınları çıkaranlara sert tepki gösteren ve bu saldırılarla Türkiye ekonomisinin yıpratılmaya çalışıldığını söyleyen Altınok şunları aktardı:

"Türkiye hain bir saldırıyla karşı karşıya... Ülkemizin turizm alanında can damarı olan merkezlerinde aynı yerde dört tane yangın çıkıyor. Bu durum bir tesadüf değildir. Burada sadece ağaçlar değil insanlarımız, bitkilerimiz hayvanlarımız, kuşlarımız yanıyor. Türkiye yine alçak PKK saldırısı ile karşı karşıya. Ülkemizde turizm mevsimi belli... Bu yangınlar hem ülkemizin değerlerine, insanlarımıza ve canlılarımıza hem de Türkiye'nin ekonomisine yönelik bir saldırıdır. Dolayısıyla en kısa sürede bu yangını çıkaran hainlerin yakalanması lazım. Bunu bir Müslüman yapamaz, bunu yapan Türk olamaz, bunu yapan insan olamaz. Yangını çıkaranlar insanlıktan zerre kadar nasibini almamıştır. Ormanların ne suçu var, kuşların ne suçu var, böceklerin ne suçu var, masum insanların ne suçu var. Orman yangınları ile ilgili cezaların artırılması lazım. Bu cezalar müebbet olur, vatana ihanet olur... Ciğerimiz yanıyor, İnşallah yangınlar bir an önce söndürülür. Biz de Keçiören Belediyesi olarak milletimizle ve zarar gören vatandaşlarımızla el ele vererek doğamıza verilen tahribatı telafi edeceğiz. Yangınlarda yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Rabbim bu tür felaketlerden milletimizi, devletimizi ve tüm insanlığı korusun."



geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Rabbim bu tür felaketlerden milletimizi, devletimizi ve tüm insanlığı korusun."