Bayram günü önü kesilip kurşunlanmıştı! 2 kardeş gözaltına alındı

İstanbul Avcılar'da, 25 yaşındaki Mehmet Ali Şahin, seyir halindeki otomobillerinin önünü kesen bir otomobilden inen kişi tarafından vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli iki kardeşi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silahla birlikte yakalanan şüpheliler Batuhan B. (23) ve Kaan B.(27) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenildi.





Avcılar Ambarlı Mahallesinde Kurban Bayramının son günü 23 Temmuz 2021 saat 23:00'da yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mehmet Ali Şahin ve 3 arkadaşının içerisinde bulunduğu otomobil, seyir halindeyken bir otomobil önlerini kesti. Elinde silahla otomobilden inen bir kişi silahını Şahin'e doğrultarak peş peşe ateş etti. Şahin ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan Şahin, olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, saldırganların kullandığı otomobili Avcılar'da terk halde buldu.





ŞÜPHELİ KARDEŞLER YAKALANDI



Otomobilde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Otomobilin Kaan B'ye ait olduğu belirlendi. Polis, olayı Kaan B. ve kardeşi Batuhan B'nin gerçekleştirdiğine yönelik bilgilere ulaştı. Şahin ve 2 kardeşin birbirlerini tanıdıkları ve aralarında daha önceden oluşan bir alacak verecek meselesi olduğundan dolayı olayın gerçekleştiğini tespit etti.





TUTUKLANDILAR



Çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri önceki gün 2kardeşin Başakşehir'de bir adreste olduklarını belirledi. İki kardeş olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler ile Mehmet Ali Şahin arasında alacak verecek yüzünden tartışma yaşandığı ileri sürüldü.