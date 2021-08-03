Bir algı daha çöktü! Jandarma TOMA’ları, itfaiyesi ve personeliyle yangın söndürüyor!

Jandarma Genel Müdürlüğü'nün yangınlara müdahale etmediğine yönelik sosyal medyada kimi paylaşımlar yapılarak algı çalışmasına girişildi. Jandarma Genel Müdürlüğü ise personeli, itfaiyesi ve TOMA'ları ile orman yangınlarını söndürme çalışmalarında faal bir şekilde görev aldığını açıkladı.

JANDARMA İTFAİYESİ, TOMA'SI VE PERSONELİYLE YANGINLA MÜCADELE EDİYOR!

Jandarma Genel Müdürlüğü, Antalya'da 1000 personel, 102 araç ve 4 helikopterin görev yaptığını belirtti. Ayrıca Jandarma mensupları son olarak Muğla'da 1.150 personel, 178 araçla yangına müdahale ediyor. Isparta'da 100 personel, 26 araç, Denizli'de ise 60 personel 11 araç çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma Genel Müdürlüğü'nün itfaiyesi dışında TOMA'ları da yangın söndürmede görev alıyor. Toplamda 2.310 personel, 317 araç, 4 helikopter görev alıyor.

JANDARMA'NIN TOMA'LARI YANGIN SÖNDÜRÜYOR

Jandarma Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamada TOMA'ların müdahale ettiğini gösteren fotoğraflar paylaşarak şunları söyledi: "Akan Ter, Vatan İçin! Jandarma Havacılık Başkanlığı emrinde görevli İtfaiye personelimiz, yangın olaylarının başladığı andan itibaren canla başla çalışmalarına devam ediyor.

Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir"

KARELERİ PAYLAŞTILAR

Jandarma ayrıca yangından zarar görmemesi için bölge halkının tahliyesinde ve hayvanların tahliyesinde görev aldıklarını gösteren kareleri de paylaştı.