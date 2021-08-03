Demirtaş’ın yalanı MYK defteriyle ortaya çıktı

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde yaşanan terör olaylarının sebebi olarak gösterilen HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararının yer aldığı iddia edilen karar defteri, mahkemenin talebi üzerine HDP tarafından mahkemeye gönderildi. Selahattin Demirtaş, mahkemedeki savunmasında, Kobani olayları öncesi halkın sokağa çıkması için yapılan çağrının, MYK üyelerinin kararıyla alındığını iddia etmişti. Demirtaş'ın yalanı MYK defterindeki kararlarla ortaya çıktı.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra bazı sanıkların ifadelerinde, Kobani olaylarının fitilini ateşleyen sokağa çıkma çağrısının MYK kararıyla alındığını belirtmesi üzerine mahkeme, 7 Ocak'ta MYK karar defterini HDP Genel Merkezi'nden gönderilmesini talep etti. Partiye giden yazıda, MYK toplantısının nerede, ne zaman ve kimlerin katılımıyla yapıldığı bilgileri ile alınan kararların kaydedildiği defter ve tutanakların bir an önce dava dosyasına gönderilmesi istedi. HDP'nin, aradan 6 ay geçmesine rağmen istenen belgeleri mahkemeye göndermemesi üzerine 25 Haziran'da görülen Kobani davasında, karar defteri ve toplantı tutanaklarının dava dosyasına gönderilmesi için yeniden ara karar kuruldu. Bu kapsamda, 9 Temmuz'da ikinci kez HDP'ye gönderilen 'acele' ibareli yazıda, daha önce de MYK tutanaklarının istendiği hatırlatılarak, bu belgelerin hemen dava dosyasına kazandırılması gerektiği vurgulandı.

DEFTERDE MYK KARARI OLMADIĞI BELİRİTİLDİ



Karar defteri kayıtlarına göre, Kobani olaylarından önceki son MYK toplantısı, eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın başkanlığında 13 Ekim 2014'te yapıldı. Defterde, bu toplantıda, Konya il başkanının atamasının yapıldığına ilişkin kayıtlar yer aldı. Kobani olaylarından sonraki ilk MYK toplantısı ise 27 Ekim 2014'te yapıldı. Bu toplantıda sadece MYK Üyesi Arife Köse'nin istifa dilekçesinin gündeme alındığı bilgisi kayıtlara geçirildi. Karar defterinde, toplantıların yapıldığı tarihlerde, Kobani olaylarına ilişkin MYK üyelerince alınan bir kararın yer almadığı belirlendi. Kobani olaylarının ilk günü olan 6 Ekim 2014'te HDP'nin resmi Twitter hesabında, 'Halkımıza acil çağrı' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kobane'de durum son derece kritiktir. İŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halkımız sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.