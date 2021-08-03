Son dakika haberi: Fethiye yangınla uyandı

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangın söndürme çalışmasına katılırken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekleyen TOMA'da yangına müdahalede bulundu.





Fethiye – Ölüdeniz yolu bir süre trafiğe kapatılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saate kontrol altına alındı.



Vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarını ellerindeki cep telefonları ile kaydederken, yangın Fethiye'nin hemen her yerinden görüldü.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ve polis ekipleri tarafından araştırılırken, zararın çok büyük olduğu ifade ediliyor.