FETÖ sanığı eski hakime 8 yıl ceza

HSYK, 13 Şubat tarihli Genel Kurul toplantısında FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğuna karar verdiği 227 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edilmesine karar vermişti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski üyesi olup meslekten ihraç edilen eski özel yetkili hâkim Tarık Çavak hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan dava açıldı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tarık Çavak'ın İstanbul Hakimi olarak görev yaptığı sırada Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca hakkında uzaklaştırma kararı verildiği kaydedildi. HSK'ca ayrıca hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ'ye üye olma' suçundan soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 13 Şubat 2017 kararıyla şüphelinin meslekten çıkarıldığı, kararın 4 Mayıs 2017 yılında kesinleştiği kaydedildi.

'FETÖ ÜYESİYDİ'



FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na örgüte müzahir kişilerin isimlerini veren bir şahsın ifadesinde Çavak'tan bahsederek "...Tarık ile birlikte Çermik ilçesine atandık. Birlikte lojmana yaşındık. Ben annemle yaşıyordum. Stajın son zamanlarında örgütten kopmaya çalışıyordum. Birlikte staj yaptığımız için Tarık'la arkadaşlığım sürüyordu. Bir gün beni evine davet etti. Ben eve gittiğimde bundan sonra birlikte görüşeceğiz, sohbet edeceğiz' dedi. Bu konuşmadan sonra Tarık'la görüşmeyi kestim' dediği ifade edildi.

HAPİS ÇIKTI



İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinde yapılan sorgusunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan eden Çavak, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çavak cep telefonu şifresini vermeyi reddetti. Telefonunda inceleme yapılamayan hakim hakkında, Terör örgütü üyeliğinden dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.