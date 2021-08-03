Fitne ateşi yakıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, orman yangınının yanı sıra çok sayıda yalan haberle, fitne ateşini körüklemek isteyen birtakım uydurma haberle mücadele etmek durumunda kaldıklarını belirtti. Çelik, "Yangın ateşini söndürmek için kahramanca mücadele ediliyor. Orman teşkilatımız, AFAD
'ımız, itfaiye teşkilatımız, belediyelerimiz, Türk Kızılay'ımız, vatandaşımızın yanına koşuyor. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Bir yandan da maalesef fitne ateşiyle, fitne ateşini söndürmekle uğraşmak durumunda kalıyoruz. Çok sayıda yalan haberle, fitne ateşini körüklemek isteyen birtakım uydurma haberler
le mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Arkadaşlarımız bu haberlere karşı, anında karşı bilgilendirmeyi yapıyorlar ama maalesef bu devam ediyor. Topyekûn yapmamız gereken şey afete karşı birlik beraberliğimiz ve dayanışmamızı göstermektir. Bütün siyasetçiler vatandaşın emrindedir, devlet kurumları vatandaşın emrindedir. Hepimiz milletimizden aldığımız yetkiyle, milletimizin verdiği yetkiyle bu görevleri yapıyoruz, siyasi partiler bunun için var. O sebeple en önemli mesele bu yangın ateşini söndürmek olmalıdır. Yangın ateşinin üzerine bir de fitne ateşi eklemeye çalışmak, Türkiye
'deki bu kardeşlik içerisindeki dayanışmaya zarar vermeye çalışmak, doğrusunu söylemek gerekirse son derece üzücü." ANKARA