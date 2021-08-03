Gündoğmuş'ta vatandaşlar ormanı kurtarmaya çalışıyor

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla bahçelerinin ve ormanın yanmaması için alevlerle mücadele ediyor.

Bazı vatandaşlar çalılarla alevleri engellemeye çalışırken, bazıları da arazi aracına koydukları su tankerinden çekilen hortumla yangını söndürmeye çalıştı.

Gündoğmuş'ta yangının daha fazla yayılmasını önlemek isteyen bazı mahalleliler ise ağaçları keserek önlem almaya çalıştı. Öte yandan, Alanya, Okurcalar, İncekum ve Alara'daki vatandaşlar kendi imkanlarıyla Gündoğmuş'a yardıma geldi. Bölgeye bir arabaya yükledikleri hazır su şişeleri ile gelen vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangın sürerken bazı vatandaşlar suyu tükenmekte olan tankerlere ellerindeki su şişelerini dökerek destek verdi.