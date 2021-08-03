Son dakika haberi: Hatay’da ormanlık alanlar kontrol altında

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ilimizde meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek ve muhtemel yangınların süratle tespit edilmesi maksadıyla İskenderun, Payas, Dörtyol ve Erzin ilçeleri ile Antakya, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin ormanlık arazilerini kapsayacak şekilde, İlçe Jandarma ve Karakol Komutanları ile Orman İşletme Müdürlüklerinden ikişer Yangın Söndürme Ekibi görevlisinden oluşan beş personelin katılımıyla İskenderun'da konuşlu, Jandarma Genel Komutanlığına ait Sikorsky genel maksat helikopteriyle havadan kontrol ve keşif faaliyeti gerçekleştirildi.