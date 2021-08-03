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Giriş Tarihi: 3.8.2021 13:53 Son Güncelleme: 3.8.2021 13:54

Son dakika haberi: Hatay’da ormanlık alanlar kontrol altında

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Son dakika haberi: Hatay’da ormanlık alanlar kontrol altında

Son dakika haberi: Hatay’da ormanlık alanlar havadan ve karadan kontrol altına alındı. Hatay Valiliği’nin kararı ile giriş çıkışların yasaklandığı ormanlık alanlar Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından kontrol altında tutuluyor.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ilimizde meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek ve muhtemel yangınların süratle tespit edilmesi maksadıyla İskenderun, Payas, Dörtyol ve Erzin ilçeleri ile Antakya, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin ormanlık arazilerini kapsayacak şekilde, İlçe Jandarma ve Karakol Komutanları ile Orman İşletme Müdürlüklerinden ikişer Yangın Söndürme Ekibi görevlisinden oluşan beş personelin katılımıyla İskenderun'da konuşlu, Jandarma Genel Komutanlığına ait Sikorsky genel maksat helikopteriyle havadan kontrol ve keşif faaliyeti gerçekleştirildi.

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Son dakika haberi: Hatay’da ormanlık alanlar kontrol altında
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