HDP MYK karar defteri Selahattin Demirtaş'ı yalanlıyor!

MYK ÜYELERİNİN KARARIYLA ALINDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. celsesinde, Kobani olayları öncesi halkın sokağa çıkması için yapılan çağrının, MYK üyelerinin kararıyla alındığını söylemişti.

Kobani olaylarının ilk günü olan 6 Ekim 2014'te HDP'nin resmi Twitter hesabında, "Halkımıza acil çağrı" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kobane'de durum son derece kritiktir. İŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halkımız sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

İddianamede, Kobani olayları öncesinde yapılan HDP MYK toplantısına ilişkin şu tespit yer almıştı:

"Kobani olayları öncesi gerçekleştirilen MYK toplantısı ile ilgili beyanlar bir bütün olarak ele alındığında, sokak eylemleri zayıf ve yetersiz görüldüğünden sokak eylemlerinin şiddetlendirilmesi amacıyla MYK toplantısına terör örgütünün KCK Türkiye sözcülerinin de katıldığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket edildiği, Selahattin Demirtaş'ın savunmasından ve diğer şüphelilerin beyanlarından da anlaşılacağı üzere 6 Ekim 2014 saat 19.00 sıralarında söz konusu MYK toplantısının gerçekleştirildiği, bu faaliyetin beyanlarla sabit olduğu ancak Altan Tan isimli şüphelinin beyanından da anlaşılacağı üzere 'karar defterine' bu toplantının işlenmediği, gerçekleştirilen MYK toplantısının terör örgütü talimatları sonucunda yapılan bir toplantı olduğu anlaşılmıştır."