Hırsızı ‘Canım Annem’ dövmesi ele verdi

İstanbul Şişli'de 3 ayrı eve girerek evdeki değerli eşya ne varsa alıp götüren biri çocuk iki hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi elinin üzerindeki 'canım annem' dövmesinden tespit etti. Dövme sayesinde şüphelinin daha önce karıştığı olaylarda tek tek tespit edildi. 13 olaya karıştığı öğrenilen dövmeli hırsız Muhammet K. (20) tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şişli'de bir hafta içerisinde 3 ayrı eve aynı eşkalde iki hırsız girdi. Evde ne kadar değerli eşya varsa alıp götürdü. Evlerine dönen ev sahipleri yaşadıkları şokun ardından durumu hemen polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Boş evleri tespit edip giren hırsızların birinin çocuk olduğu ve büyük olanın elinde dövme olduğu tespit edildi.





Çalışmaların devamında kamera görüntülerini inceleyen ekipler 8 adet evden hırsızlık 4 iş yerinden hırsızlık ve 1 açıktan hırsızlıktan kaydı olan dövmeli hırsız Muhammet K. ile henüz 17 yaşında olan ve 7 adet suç kaydı olan A.K. gözaltına alındı.



DÖVMELİ HIRSIZ TUTUKLANDI



Polis Muhammet K. nın elinin üzerinde bulunan ve 'canım annem' yazan dövme sayesinde hırsızların izini sürdü ve daha önce karıştıkları olayları da tespit etti. Şüphelilerden dövmeli hırsız Muhammet K. tutuklandı. A.K. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.