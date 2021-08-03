İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha ikna çalışması sonucu gövenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 120'ye yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarından birinin 1997 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği, Diğer örgüt mensubunun da terör örgütünün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 120'ye yükseldi.