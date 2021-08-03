Jandarmanın ve İspanyolların helikopterleri de müdahaleye başladı

Jandarma Genel Komutanlığına ait iki adet askeri helikopter Muğla Dalaman Havalimanından havalanarak Muğla'daki yangına müdahale için hazır hale getirildi. Helikopterlerin Marmaris'e bağlı köylere müdahale edeceği öğrenilirken, Dalaman Havalimanında hareketli dakikalar yaşanıyor.

54 HELİKOPTER, 16 UÇAK GÖREV YAPIYOR

Jandarma Genel Komutanlığının gönderdiği iki uçak dahil olmak üzere, Türkiye genelinde toplamda 54 helikopter ve 16 uçak söndürme çalışmaları yapıyor.

İSPANYOLLAR GÖREVE HAZIR

Öte yandan, İspanya'dan gelen iki adet yangın söndürme helikopterinin de göreve başlamak üzere hazırlanarak kalkış yaptığı bilgisi alındı.

JANDARMA'DAN AÇIKLAMA

Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki orman yangınlarına müdahale ve yangından etkilenen vatandaşlara yardım çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, orman yangınlarıyla ilgili bugün itibarıyla yapılan çalışmalara yer verildi.

Paylaşımda, "Antalya'da 1000 personel, 102 araç, 4 helikopter, Muğla'da 1150 personel, 178 araç, Isparta'da 100 personel, 26 araç, Denizli'de 60 personel, 11 araç olmak üzere, 4 ilde toplam 2 bin 310 personel, 317 araç, 4 helikopter ile yangınlara müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir." denildi.