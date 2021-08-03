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Giriş Tarihi: 3.8.2021 10:41

Kahramanlar, çoban ve 45 keçisini kurtardı

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Kahramanlar, çoban ve 45 keçisini kurtardı

Tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından bölgede yürüttüğü arama ve tahliye çalışmalarını AFAD koordinesinde çalışmalarını fedakârca sürdürüyor.

Tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından bölgede yürüttüğü arama ve tahliye çalışmalarını AFAD koordinesinde çalışmalarını fedakârca sürdürüyor.

Ekip, kayıp ihbarı yapılan çoban ve keçileri için Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Köyü'nde arazide çalışması yaptı. Ekip bir süre sonra çoban ve 45 keçisini bir mağaraya sığınmış halde buldu. Sağlık durumu iyi olan çoban ve keçileri, bir kamyon yardımıyla bölgeden tahliye edildi. Ekip, yine görev yaptığı yangın bölgesinde yaşlı, hasta ve engelli 10 vatandaşın tahliyesi ve sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi.

Ekip sorumlusu Ömer Ünal, Manavgat'ta başlayan orman yangınının ardından Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla harekete geçtiklerini belirterek, "AFAD koordinesinde görev yapmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın görevlerini canla başla yaptıklarına şahit oluyoruz" dedi.

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Kahramanlar, çoban ve 45 keçisini kurtardı
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