Komşu Fırın'ın sahibi şantajcı eşini affetmedi

Doruk Tarımsal Yatırımlar Holding'in de Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasip Gençer, 2005'te Şirin Gençer ile evlendi. Çift iki yıl önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma ve mal paylaşımı davası açmıştı. Boşanma davaları sürerken işadamı Gençer, mail adreslerini ele geçirdiği iddiasıyla boşanma aşamasındaki eşi Selin Gençer'den şikâyetçi oldu.

ŞAHSİ BİLGİLERİ VE FOTOĞRAFLARINI ELE GEÇİRİLDİ

Hasip Gençer, dilekçesinde eşinin gizli kalması gereken şirket belgelerini mail adreslerine girerek kendi hesabına yönlendirdiğini anlatan iş insanı, boşanmak üzere olduğu eşinin asistanını arayarak, özel bir takım fotoğraf video ve şirket maillerinin elinde olduğunu, herkese göndereceğini söyleyerek asistanı aracılığıyla kendisine şantajda bulunduğunu ifade etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Şirin Gençer'in ifadesine başvuruldu. Gençer, eşinin mail adreslerine girdiğini ve maillerini kendisine yönlendirdiği iddialarını reddederek, 'Söz konusu el bilgisayarı evin ortak kullanımında olan bir bilgisayardı. Hasip evi terk ederken söz konusu bilgisayarı evde bıraktı. Ben de bilgisayarı kullanmaya devam ettim' diyerek suçlamaları kabul etmedi.

DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda olayla ilgili Şirin Gençer hakkında, 'Özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri ifşa etmek, bilişim sistemlerine usulsüz olarak girme, tehdit, Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma ' suçlarından dava açtı. Hazırlanan iddianamede, Gençer'in evin ortak kullanımın tahsis edilmiş olan bilgisayarı açarak boşanmak üzere olduğu eşinin mail adreslerine girdiği, Gençer'in sahibi olduğu şirkete ait ve şahsi verileri kendisine mail attığının bilirkişi tarafından tespit edildiği kaydedildi. Yine Şirin Gençer'in, eşi Hasip Gençer'in asistanını arayarak, 'Ona söyle benim derdim boşanmak değil, derdim O'nun verileri değil, onu batırmak ve rezil etmek. Elimde özel bilgileri ve mailleri var' gibi sözler sarf ettiği anlatılan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Şirin Gençer'in 17 yıla kadar hapsi isteniyor.