Manavgat'ta yürek dağlayan manzaralar: SABAH drone ile görüntüledi

SABAH DRONE İLE GÖRÜNTÜLEDİ
İlçenin çevresindeki ormanlar ve köyleri vuran yangın söndükten sonra yeşil rengini griye bırakmış durumda adeta savaştan çıkmışçasına duran ormanlarımız can çekişiyor. Bu ormanların üzücü durumu SABAH drone tarafından açıkça gözler önüne serdi. Manavgat'ın Saraçlı Mahallesinde yangın mağduru 63 yaşındaki Şener İsmail Ünal, SABAH'a konuştu.
CANIMIZ YANDI
Ünal; "Biz daha önce bu evde oturuyorduk burada bir hortum oldu, hortum olunca zarar gören evde oturamadığımız için bizi eski okul lojmanına aldılar. Buranın için tam yapıyorduk ki yangın oldu." dedi. Hem buradaki evim yandı, hem kaldığımız okul lojmanımız yandı. Kalacak yerimiz kalmadı, canımız yandı. Evden bir parça eşyamı alamadım, biraz birikimim vardı evin içinde kül oldu. Bacağımda rahatsızlığım var, ayakta çok fazla duramıyorum, perişan olduk." açıklamalarında bulundu.
İlçenin çeşitli bölgelerinde olan yangınlar, Oymapınar mahallesini de vurdu. Oymapınar'da apartmannı olan 70 yaşındaki Abdülkadir Doğan ve kızı Fatma Rüzgar, SABAH'a açıklamada bulundu.
"50 YILLIK BİRİKİMİM KÜL OLMUŞTU"
Abdulkadir Doğan, "Yangın başladığında mahallede değildim, çocuklarım evlerindeydi. Ben yangın haberini alır almaz mahalleye koştum, geldim. 50 yıllık birikimim kül olmuştu, çocuklarıma bıraktığım evim kül olmuştu anılarım kül olmuştu, astım hastasıyım. Duman ve toz beni çok etkiliyor. Kalacak yerimiz kalmadı. Yaralarımızı sarmak lazım." dedi.
"ÇOK ŞÜKÜR CANIMIZI KURTARDIK"
Ünal'ın kızı Fatma Rüzgar; "Fırtına vardı, dumanlar uzaktaydı. Yangın buraya gelmez sandık. Bir buçuk saat içerisinde yangın burayı da vurdu, kırdı, geçti her yeri. Gece 4'te Jandarmalar bizi mahalleden çıkarttı. Ben de astım ve şeker hastasıyım, tıkanıyorum. Beni alelacele Manavgat merkeze götürdüler. Sabah 7 gibi mahalleye geldik her yer yanmıştı. Çok şükür canımızı kurtardık. Başka hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.