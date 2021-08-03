Manavgat'ta yürek dağlayan manzaralar: SABAH drone ile görüntüledi

CANIMIZ YANDI

Ünal; "Biz daha önce bu evde oturuyorduk burada bir hortum oldu, hortum olunca zarar gören evde oturamadığımız için bizi eski okul lojmanına aldılar. Buranın için tam yapıyorduk ki yangın oldu." dedi. Hem buradaki evim yandı, hem kaldığımız okul lojmanımız yandı. Kalacak yerimiz kalmadı, canımız yandı. Evden bir parça eşyamı alamadım, biraz birikimim vardı evin içinde kül oldu. Bacağımda rahatsızlığım var, ayakta çok fazla duramıyorum, perişan olduk." açıklamalarında bulundu.