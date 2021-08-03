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Giriş Tarihi: 3.8.2021 17:56

Market fareleri yakalandı

REMZİ YILMAZ
Market fareleri yakalandı

Bursa'da market önlerinden çadır ve şişme yatak bir başka dükkândan da nakit para çalan iki hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

İznik ve Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan iki ayrı yerde meydana geldi. Hırsızlık olayının birincisi Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan süper markette yaşandı. Şüpheli, markette bulunan kamp çadırı ve iki adet şişme yatağı alarak kayıplara karıştı. Diğer olayda ise, İznik ilçesinde dükkândan 3 Bin TL nakit para ve eşya çalındı. İşletme sahiplerinin ihbarı sonucu harekete geçen polis ekipleri iki şüpheliyi de yakalamayı başardı. Şüphelilerin ikisi de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Market fareleri yakalandı
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