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Giriş Tarihi: 3.8.2021 22:01

MSB paylaştı: TSK her zaman ve her yerde milletinin emrinde

MSB paylaştı: TSK her zaman ve her yerde milletinin emrinde

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Dalaman ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin yangınlara müdahale görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) her zaman ve her yerde milletinin emrinde" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Muğla'nın Dalaman ilçesindeki yangınlara müdahale ettiği görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ise şu ifadelere yer verildi:

"TSK MİLLETİNİN EMRİNDE"

"Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında."

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MSB paylaştı: TSK her zaman ve her yerde milletinin emrinde
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