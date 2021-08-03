MSB paylaştı: TSK her zaman ve her yerde milletinin emrinde

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Muğla'nın Dalaman ilçesindeki yangınlara müdahale ettiği görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ise şu ifadelere yer verildi:
"TSK MİLLETİNİN EMRİNDE"
"Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında."
Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında…#MSB #TSK pic.twitter.com/XaReQvehjl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2021