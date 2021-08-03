PKK'ya bir darbe daha! 2 PKK’lı daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 120'e yükseldi.



Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 120'e yükseldi.



İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.



Örgüt mensuplarından birinin 1997 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği, diğer örgüt mensubunun da terör örgütünün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği tespit edildi.



Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 120'e yükseldi.