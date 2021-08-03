SON DAKİKA | 152 yangın kontrol altına alındı, 11 noktada alevlerle mücadele devam ediyor! İşte il il son durum...

Son dakika haberleri: Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele yedinci gününde de devam ediyor. Yangınların birçoğu kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde alevlerle mücadele aralıksız sürüyor.

152 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü, 7 günde 152 yangının kontrol altına alınırken, 6 ilde 11 noktada yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü ifade edildi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik. Tam 152 yangını kontrol altına aldık. 6 ilde devam eden 11 orman yangınını kontrol altına almak için havada ve karada var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

KÖYCEĞİZ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan yangın, bugün yeniden şiddetlendi. Yangın nedeniyle alevlerin yaklaştığı Çayhisar Mahallesi tahliye edildi. Pek çok kişi mahalleyi terk ederken, bazı kişiler ise kamyon ve kamyonetlere hayvanlarını yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. Alevlerin tahliye edilen mahalleye ulaşması ile bazı ev ve ahırların yangından zarar gördüğü öğrenildi. Zaman zaman şiddetli esen rüzgar ile yangın büyürken, yangının Zeytinalanı ve Taşdibi Mahallelerini de tehdit ettiği öğrenildi. Köyceğiz'deki yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINI RÜZGARIN ŞİDDETİ İLE BÜYÜDÜ

Aydın'ın Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyüdü. Kısa sürede etkisini arttıran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle teyakkuzda olan ekipler ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Rüzgar ile birlikte büyümeye başlayan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmalarına başlandı.

DENİZLİ'DEKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Pınarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

TUNCELİ'DE TERÖRİSTLERCE ÇIKARILAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlerce çıkarılan örtü yangınının tamamen söndürüldüğü bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Yenibaş-Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangınının bir süre önce kontrol altına alındığı anımsatıldı.

MİLAS'TA ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Milas'a bağlı Beyciler Mahallesi'nde başlayan orman yangınının Fesleğen, Gökbel, Çökertme ve Bozalan mahallelerindeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Dün gece tahliye edilen mahallelerde bugün bazı evlerin ve ahırların yandığı görüldü. Söndürme çalışmasını sürdüren Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan cansiperane mücadele veriliyor. Yangının şiddetli rüzgarla birlikte etkisini arttırdığı Çökertme Mahallesi'ne bağlı Geren Mevkisi'ndeki yazlık sitelere ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor.

GÜNDOĞMUŞ-ANTALYA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınları rüzgarın etkisiyle şehir merkezinden kara yoluna doğru ilerliyor. Yangının seyrini sürdürmesi üzerine polis ekipleri Gündoğmuş- Manavgat kara yolundan Gündoğmuş ilçe merkezine girişi trafiğe kapattı. Araç girişine izin verilmeyen yolda sadece itfaiye, arazözler, su tankerleri gibi acil olacak araçların girişine izin veriliyor. Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ederek yangını söndürmeye çalışıyor.Mahalle sakinleri ise, kara yoluna kadar ilerleyen yangına müdahale etmek için elektrikli ağaç kesme makinesiyle ağaçları keserken, tırmıklarla da topraktan set oluşturuyor. Yaşanan orman yangınlarından dolayı ilçe merkezinin üzerini duman bulutları kapladı. Yangını söndürmek için havadan müdahale eden helikopterler ise dumanlar arasında gözükmezken, güneş ise kızıla döndü.

BODRUM'DA ÖZEL ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bodrum'daki Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk ve Kissebükü mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.Yangının bölgedeki diğer yerleşim alanlarına sıçramaması için ise güvenlik önlemi alınıyor. Yangın bölgesine giden güzergahta güvenlik tedbiri de alan güvenlik güçleri, özel araçların geçişine izin vermiyor.

UŞAK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uşak'ta çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 7 hektarlık alan zarar gördü.