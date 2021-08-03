Son Dakika 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Türkiye'deki ilk vakası 2020 yılı Mart ayında tespit edilen covid-19 pandemisine ilişkin güncel son durum verileri "corona virüsü son dakika" başlığı altında yerli ve yabancı haber ajansları üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 3 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine erişmek isteyenler "3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden duyurulacak olan 3 Ağustos koronavirüs tablosu verileri henüz duyurulmadı. Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos korona tablosu verileri açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak;
VAKA SAYISI: 22 bin 898
VEFAT SAYISI: 91
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947
VAKA SAYISI: 20 bin 890
VEFAT SAYISI: 96
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 539
VAKA SAYISI: 22 bin 332
VEFAT SAYISI: 79
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 107
VAKA SAYISI: 22 bin 083
VEFAT SAYISI: 69
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 752
VAKA SAYISI: 22 bin 161
VEFAT SAYISI: 60
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463