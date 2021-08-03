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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 3.8.2021 19:04 Son Güncelleme: 3.8.2021 19:04

Son Dakika 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

1 yıldan fazla süredir ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgın başından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre corona virüsü testi yaptıran 20 bin 890 kişinin sonuçları pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak edilerek 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile 3 Ağustos koronavirüs tablosu ile birlikte corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Türkiye'deki ilk vakası 2020 yılı Mart ayında tespit edilen covid-19 pandemisine ilişkin güncel son durum verileri "corona virüsü son dakika" başlığı altında yerli ve yabancı haber ajansları üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 3 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine erişmek isteyenler "3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.

3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden duyurulacak olan 3 Ağustos koronavirüs tablosu verileri henüz duyurulmadı. Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos korona tablosu verileri açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak;

2 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 898

VEFAT SAYISI: 91

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947

1 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 20 bin 890

VEFAT SAYISI: 96

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 539

31 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 332

VEFAT SAYISI: 79

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 107

30 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 083

VEFAT SAYISI: 69

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 752

29 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 161

VEFAT SAYISI: 60

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463

28 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 291

VEFAT SAYISI: 76

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197


27 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 761

VEFAT SAYISI: 51

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 108

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Son Dakika 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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