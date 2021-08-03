Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Alevler Menteşe Mahallesi'ne de sıçradı! Yerleşim yerleri tehdit altında
Giriş Tarihi: 3.8.2021 20:54 Son Güncelleme: 3.8.2021 21:06

Son dakika: Alevler Menteşe Mahallesi'ne de sıçradı! Yerleşim yerleri tehdit altında

DHA
Son dakika: Alevler Menteşe Mahallesi'ne de sıçradı! Yerleşim yerleri tehdit altında

Son dakika haberleri: Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıp Kavaklıdere Menteşe Mahallesi'ne sıçradı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 ev zarar görürken, bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Son dakika haberleri: Yangın, dün saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine alevlere 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle karadan başlayan müdahale aralıksız sürdü.

Kavaklıdere'de dün tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bugün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı.

Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar görürken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Alevler Menteşe Mahallesi'ne de sıçradı! Yerleşim yerleri tehdit altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA