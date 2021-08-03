Son dakika: Başkan Erdoğan kriz merkezinde! Yangın ile ilgili son brifingleri aldı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da kriz merkezine geçti. Erdoğan, kriz merkezinde yetkililer ile görüştü, haritalar üzerinde son duruma dair bilgiler aldı. Erdoğan, talimatlarını da aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN KRİZ MERKEZİNDE

Başkan Erdoğan'ın kriz merkezinde incelemelerde bulundu. Son brifingleri alan Erdoğan'ın kriz merkezindeki fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN MANAVGAT VE MARMARİS'TE İNCELEMELERDE BULUNMUŞTU

Başkan Erdoğan, yangınların yayılmasının ardından büyük zarar gören Manavgat ve Marmaris'e geçmişti. Burada halkın dertlerini dinleyen Erdoğan, kurmaylarına tek tek sorunların çözülmesi talimatını vermişti. Erdoğan, yangın alanının Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurmuş, tüm zararların karşılanacağını aktarmıştı.

Başkan Erdoğan kriz merkezinde! Orman yangınları ile ilgili son brifingleri aldı...