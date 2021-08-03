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Giriş Tarihi: 3.8.2021 21:07 Son Güncelleme: 3.8.2021 21:14

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını açıkladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

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Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı
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