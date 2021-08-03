Son dakika | Cehennem aleviyle 2 saat: "Ya ölecek ya kalacağız"

Oğlunun askerliğini şoför olarak Hakkâri'de yaptığını anlatan baba Akdemir, "Şahin 2016 yılında askerliğini yaptığı sırada zırhlı araçla mayının üzerinden geçti. Yaralandı, bağırsaklarından ameliyat geçirdi. Oğlum orada, 'Gerekirse vatan için şehit olurum' dedi. Burada da ormanın içinde hayvanlar, orman yanmasın diye devletin memuruna yardım götürürken yoğun dumanda boğularak şehit oldu" diye konuştu. Mevlüt HASGÜL-Saffet AZAK / SABAH

