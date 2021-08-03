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Giriş Tarihi: 3.8.2021 12:11 Son Güncelleme: 3.8.2021 12:25

Son dakika: Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklamıştı! Vahşi kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklamıştı! Vahşi kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

İstanbul Kadıköy'de özel bir hastanede çalışan ve göz muayenesi olmak için bekleyen eşini tartışma yaşadığı için çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak  öldüren Güntay Mert hakkında ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Pişman olduğunu söyleyen vahşi kocanın yargılanmasına İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

İstanbul Göztepe'de bulunan bir hastanede 26 Mayıs tarihinde Güntay Mert ile eşi Yudum Mert arasında çıkan tartışma sonucu Güntay Mert, yanında bulunan bıçakla eşi Yudum Mert'i çocuklarının gözü önünde yaralayarak kaçmıştı. Yudum Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan Güntay Mert ise çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ADLİ TIP RAPORU ONAYLADI

Olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede olay günü yapılan incelemeler sonucu maktulün ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği, kurumdan gelen raporda ise maktulün ölümünün kesici, delici alet yaralanması sonucu meydana geldiğinin belirlendiği aktarıldı.

2014 YILINDAN SONRA..

Hazırlanan iddianamede bulunan şüpheli Güntay Mert'in savunmasında, 'Eşimle 2014 yılına kadar bir problemimiz yoktu. O yıl kardeşim evlenince ailem ona bir ev aldı. Eşim başta bununla ilgili bir yorum yapmasa da sonrasında kıskanmaya başladı. Çocuklarımızın hakkını savunamadığımı söyleyerek benimle tartışıyordu. 2018 yılında ise hastanede personel olarak çalışmaya başladı.' dedi.

BARIŞMAK İSTEMİŞ

İddianamede yer alan savunmasının devamında Güntay Mert, eşinin işe başladıktan sonra kendinden uzaklaştığını, ailesi ve eşi arasında maddi konulardan tartışmalar çıktığını belirterek 'En son salı günü tartıştık. Eşim amcasının oğlunun evine gitti. Olay günüyse büyük kızımın göz muayenesi için eşimin çalıştığı hastaneye gittik. Orada eşimle barışmak istedim ama kendisi kabul etmedi.' ifadelerini kullandı.

'YÜZÜNE ZARAR VERMEK İSTEMİŞTİM'

Sonrasında eşinin babasını aradığını söyleyen Güntay Mert, 'Eşimin babası eşimin beni aldattığını söyledi. Elim ayağım boşaldı. Eşimin yanına gidip sorduğumda 'sen hakettin' cevabını alınca hastanenin kafeteryasından aldığım bıçakla yüzüne hamle yapmak istedim ama kendini geri çekince yüzüne geldi. Ben olayı tasarlanamadım.' diyerek pişman olduğunu vurguladı.

'ŞAKA AMAÇLI SÖYLEMİŞTİM'

Maktulün babası olan Yusuf D. ise iddianamedeki ifadesinde konuyla ilgili kızının bir komplonun kurbanı olduğunu, kendisinin damadına şaka amaçlı öyle bir konuşma yaptığını, Güntay ve ailesinin planlayarak kızını Güntay'a öldürttüklerini ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin elindeki bıçağı hastanenin kafeteryasından aldığının kamera kayıtlarıyla sabit olduğunun ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin belirtildiği iddianamede şüpheli Güntay Mert'in 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

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Son dakika: Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklamıştı! Vahşi kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor
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