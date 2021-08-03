Son dakika: Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklamıştı! Vahşi kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

ADLİ TIP RAPORU ONAYLADI

Olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede olay günü yapılan incelemeler sonucu maktulün ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği, kurumdan gelen raporda ise maktulün ölümünün kesici, delici alet yaralanması sonucu meydana geldiğinin belirlendiği aktarıldı.

2014 YILINDAN SONRA..

Hazırlanan iddianamede bulunan şüpheli Güntay Mert'in savunmasında, 'Eşimle 2014 yılına kadar bir problemimiz yoktu. O yıl kardeşim evlenince ailem ona bir ev aldı. Eşim başta bununla ilgili bir yorum yapmasa da sonrasında kıskanmaya başladı. Çocuklarımızın hakkını savunamadığımı söyleyerek benimle tartışıyordu. 2018 yılında ise hastanede personel olarak çalışmaya başladı.' dedi.

BARIŞMAK İSTEMİŞ

İddianamede yer alan savunmasının devamında Güntay Mert, eşinin işe başladıktan sonra kendinden uzaklaştığını, ailesi ve eşi arasında maddi konulardan tartışmalar çıktığını belirterek 'En son salı günü tartıştık. Eşim amcasının oğlunun evine gitti. Olay günüyse büyük kızımın göz muayenesi için eşimin çalıştığı hastaneye gittik. Orada eşimle barışmak istedim ama kendisi kabul etmedi.' ifadelerini kullandı.

'YÜZÜNE ZARAR VERMEK İSTEMİŞTİM'

Sonrasında eşinin babasını aradığını söyleyen Güntay Mert, 'Eşimin babası eşimin beni aldattığını söyledi. Elim ayağım boşaldı. Eşimin yanına gidip sorduğumda 'sen hakettin' cevabını alınca hastanenin kafeteryasından aldığım bıçakla yüzüne hamle yapmak istedim ama kendini geri çekince yüzüne geldi. Ben olayı tasarlanamadım.' diyerek pişman olduğunu vurguladı.