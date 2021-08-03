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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Denizli'de askeri kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan bir kişi yakalandı!
Giriş Tarihi: 3.8.2021 14:34 Son Güncelleme: 3.8.2021 14:50

Son dakika: Denizli'de askeri kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan bir kişi yakalandı!

Son dakika: Denizli'de askeri kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan bir kişi yakalandı!

Son dakika haberine göre; Denizli'de askeri kışla yakınında hareketli anlar yaşandı. Bir kişi çalılık alanı tutuşturdu. Yangın büyümeden müdahale ile söndürülürken kaçan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yurdun dört bir yanında çıkan yangınlara canla başla mücadele edilirken, 130'dan fazlası söndürüldü. 8 yangın sürerken, havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Birden ortaya çıkan yangınların mevsim şartları mı yoksa sabotaj mı olduğu tartışılırken, konu ile ilgili soruşturma ve tatbikat sürüyor.

DENİZLİ'DE YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Denizli'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı.

Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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Son dakika: Denizli'de askeri kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan bir kişi yakalandı!
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