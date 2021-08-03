Son dakika: Denizli'de askeri kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan bir kişi yakalandı!

Yurdun dört bir yanında çıkan yangınlara canla başla mücadele edilirken, 130'dan fazlası söndürüldü. 8 yangın sürerken, havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Birden ortaya çıkan yangınların mevsim şartları mı yoksa sabotaj mı olduğu tartışılırken, konu ile ilgili soruşturma ve tatbikat sürüyor.

DENİZLİ'DE YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Denizli'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı.

Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi.