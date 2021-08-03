FETÖ’nün ‘Abla Yapılanması’na operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak 4 ilde düzenlenen operasyonda Çorum, İstanbul, Malatya ve Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin; FETÖ'nün sözde 'Abla Yapılanması' ile bağlantılı oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 5 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.