Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü

Aşılar güvenli tarafta yer alıyor. Aşıların çok ciddi bir yan etki ya da olumsuzluk getirmediği de biliniyor. Diğer yandan çocuk yaş gruplarının da aşılanacağına dair bazı ülkelerden örnekler geliyor. ABD ve İngiltere'de 12 yaş üstü gençlerin aşılanması için onay verilirken Almanya'da ise 12 yaş üstü kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması gündemde. 18 yaş altının aşılanması için ailelerinin de onayı gerekiyor.