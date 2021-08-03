Son dakika haberi: Artvin'in Yusufeli ilçesinde ev yangını: 30 eve sıçradı

Son dakika edinilen bilgilere göre; Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyü Dapkit mahallesindeki bir evde,henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı. Çıkan yangında 30 ev kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin valisi Yılmaz Doruk, "İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tedbirli şekilde yangına müdahale ediyorlar. Yayla olmasından dolayı müdahalede zorluk yaşanıyor. Alan kısmen ormanlık bir alan. Bunu da dikkate alarak müdahaleyi sürdürüyoruz. Bir can kaybımız yok. Can kaybı olmadan kontrol altına alacağız inşallah. Bölgenin sıkıntısının yanı sıra bizim için bazen avantajlı tarafı da var. Mahallenin arasından dere geçiyor karşı tarafa sıçrama riskimiz yok. Bölgeye araç ulaşımı sınırlı. 15 civarında ev var mahallede bir çoğu ahşap ve iç içe. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Çalışmalara başladılar" dedi.