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Giriş Tarihi: 3.8.2021

Sosyal medyada panik çıkaran Böcek’e sert tepki

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Sosyal medyada panik çıkaran Böcek’e sert tepki
Antalya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin çıkan yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nden sosyal medyada yaptığı görüntülü paylaşımda algı operasyonuna kalkıştı. Böcek "Gündoğmuş'ta yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin. Helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar" derken aynı dakikalarda köydeki vatandaşların çektiği görüntülerde uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği açıkça görülüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Muhittin Başkan'ın, Antalya'nın bu çağrısını bütün sorumlular duysun" diyerek bu paylaşımı yaydı. Gündoğmuş'ta söndürme çalışmalarını izleyen bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Adil Karaismailoğlu, Böcek'in paylaşımına sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Muhittin Bey'e hiç yakışmadı. Sitemimi de kendisine arayıp ilettim. Türkiye'yi panikletmesi doğru olmadı" dedi. Karaismailoğlu da "Yalan yanlış bilgilerle sosyal medyada insanların aklını bulandırıyorlar. Canla başla çalışan arkadaşlarımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.
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Sosyal medyada panik çıkaran Böcek’e sert tepki
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