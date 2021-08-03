Türkiye'deki yangınlarda son dakika gelişmeleri! Bakan Pakdemirli duyurdu: 137'si kontrol altında

GÜNDOĞMUŞ'TA TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTI
Öte yandan Antalya'da 2 bin 100 nüfusun olduğu Gündoğmuş'ta da alevler korkutucu boyutlara ulaştı. Hızla yayılan ve hava koşulları durdurmakta güçlük çekilen yangın ilçeye çok yaklaştı. Yaşanan gelişmenin ardından tahliye kararı alındı ve vatandaşlar bölgeden çıkarılmaya başlandı. Tahliye kararının ardından camilerden anons yapıldı ve vatandaşlar uyarıldı.
MUĞLA'DA ALEVLER KORKUTUCU BOYUTTA
Öte yandan Muğla'nın farklı yerleşim yerlerinde devam eden yangınlar ürkütücü boyutlara ulaştı. Marmaris ve Milas'taki yangınları söndürme çalışmaları sürerken, bu bölgelerde yangınlar yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit ediyor.
137 YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Pakdemirli, 32 ilde toplam 137 yangının kontrol altına alındığını, 6 ilde deavm eden 13 yangına ise müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.
"16 UÇAK 51 HELİKOPTER GÖREV YAPIYOR"
Bakan Pakdemirli konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ormanın Kahramanları'nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor" dedi.
SEYDİKEMER'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada Muğla Seydikemer'deki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
İZMİR BUCA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İzmir Buca'daki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDNE AÇIKLAMA
Tüm yangın ekipleri ile son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşadık. Diğer yangınlarda da benzer durumların yaşanmaması için canla başla mücadelemiz sürüyor. Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de 1'er adet olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor" diye belirtti.
"HERKESİ RESMİ KAYNAKLARDAN BİLGİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ"
Açıklamasında can kayıplarından duydukları üzüntüyü belirten Karacabey sözlerini şöyle sürdürdü "Yangınlara karşı verdiğimiz mücadelede Orman Teşkilatı olarak iki kahramanımızı şehit vermenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Yine yangınlardan etkilenerek yaşamlarını yitiren 5 vatandaşımızı da kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."
Karacabey ayrıca, "Biz, her can için mücadele ederken, özellikle sosyal medyada çok fazla spekülatif bilgi dolaşıyor. Herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz" dedi.
"YANGIN SONRASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğine dikkat çeken Bekir Karacabey şunları söyledi; "Biz, her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 90'i insan kaynaklı sebeplerden çıkıyor. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Yeşil vatana sahip çıkmak için her kes hassasiyet göstermelidir."