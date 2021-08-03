Devam eden yangınlarla ilgili son durum bilgisini Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı. Pakdemirli Manavgat ve birçok nokta için yaptığı son dakika açıklamasında kontrol altına alınan yangınlarla ilgili yeni bilgileri paylaştı. Isparta, Muğla ve diğer birçok noktada da devam eden yangınlar vardı. Bunlarla ilgili bilgiler anbean takip ediliyor.
Birçok noktada yangınlar kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları başlarken Bodrum Yeniköy'den tedirgin eden bir haber geldi.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN 'ISPARTA YANGINI' AÇIKLAMASI:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü'ndeki orman yangınına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri ve 273 personelle müdahale edildiğini söyledi.
Dün Çandır'da çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini aktaran Pakdemirli, şunları aktardı:
"Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda çıkan yangına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri, 273 personelle hem Orman Genel Müdürlüğümüz hem de kamu kurumları, belediyelerin ekipleriyle müdahale edildi. Yangının seyri iyiye doğru gidiyor. Akşam saatleri itibarıyla daha iyi durumda olacağına inanıyorum."
BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangınlardan etkilenen vatandaşların sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca şunları söyledi: Antalya'da 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız.
MUĞLA'DA 271 HASTA TABURCU EDİLDİ
Muğla'da 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız.
MANAVGAT: ÇALIŞMALAR SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Manavgat'ta şu ana kadar 50 bin hektar alan kül olurken, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere pek çok noktadaki yangınlar nedeniyle de ekipler güçlerini bölerek her yangın ile ayrı ayrı ilgilenmek zorunda kalıyor.
UŞAK: YERLEŞİM YERİNDEN ORMANA SIÇRAYAN YANGIN
Uşak'ta yerleşim alanına yakın bölgede çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, Sorkun köyü yakınlarında Çokkozlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın yerdeki araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşlarla beraber alevlere müdahale ederken, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
BODRUM: ALEVLER SİTELERE YAKLAŞTI Yeniköy'de yangın yerleşim yerlerine yaklaştığı için evlerin tahliyesi için çağrı yapıldı. Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor.
EKİPLERİN YOĞUN MÜCADELE VE ÇAĞRILARI VAR
Yeniköy'de süren orman yangınının evlere ulaşmaması için ekipler büyük mücadele ediyor. En yakındaki sitelerin bulunduğu alana yaklaşan alevler nedeniyle uyarı anonsları yapılıyor.
Yangınlarla mücadelede bugün 7. güne girildi. Birçok cephede savaş verilen yangınlarla ilgili büyük bölümü kontrol altına alındı
GÜNDOĞMUŞ: ZAMANLA YARIŞ
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Tedbir amaçlı mahalle boşaltılırken alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Edinilen son dakika bilgisine göre Rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütüldü. Ekipler, cansiperane mücadeleyle yangını söndürmeye çalıştı. Yangın nedeniyle tahliye edilen mahalle sakinleri ise Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi. Gündoğmuş ilçe merkezi tahliye edildi Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı boşaltılmasına yönelik cami hoplöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf etti.
KAYMAKAM ÖZBİLGİ: GECE BOYU DEVAM ETTİK
Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi: "Alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi, sabah saatlerinden itibaren de havadan müdahale başladı. Helikopterler sık sık verilen koordinatlara su boşaltıyor"
AKSEKİ: BİR NOKTA HARİÇ KONTROL ALTINDA
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür: Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor"
ISPARTA ÇANDIR YANGININDA SON DURUM: SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Isparta Çandır'daki yangının kontrol altında olduğu, tamamen söndürülmese de ekiplerin yer yer söndürme ve soğutma yer yer de kontrol noktasında çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
DENİZLİ BULDAN GÜNEY YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasına göre bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
AYDIN BOZDOĞAN YANGINI Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.
"ANTALYA BELEDİYE BAŞKANI YALAN SÖYLEDİ"
Bir gazetecinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Gündoğmuş'a helikopter gönderilmediği yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğru bilgi değil, dürüst bir bilgi olmadı maalesef. Kendisinin de bildiği halde, kendisi de bana 'ata dostum' der, ata dostum olduğu halde yakıştıramadığımı kendisine de söyledim." dedi.
Yerküreyi etkisi altına alan orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili olurken bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı.
SON DAKİKA BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün gece yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye genelinde 137 yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu. Öte yandan 6 ilde devam eden 13 yangını da söndürme çalışmaları devam ediyor. Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada ise İzmir Buca'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
OGM'DEN YENİ AÇIKLAMA: 154 YANGINDAN 145'İ KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Genel Müdürlüğü, yurt genelinde süren yangınlarla ilgili açıklamada bulundu. Müdürlüğün açıklamasında 38 ilde 154 ayrı orman yangını ile mücadele eden ekiplerin, 145'inin kontrol altına aldığı kaydedildi. 4 ildeki 9 yangının ise kontrol altına almak için cansiperane şekilde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 insansız hava aracı (İHA), 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve yaklaşık 5 bin 200 personelle mücadelenin sürdüğü bildirildi.
"YANGINLARDA SON DURUM: 16 UÇAK 51 HELİKOPTER GÖREV YAPIYOR"
Bakan Pakdemirli konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ormanın Kahramanları'nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor" dedi.
SEYDİKEMER: YANGINLAR 2 MAHALLEDE KONTROL ALTINA ALINDI - 1 NOKTADA SÜRÜYOR
Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada Muğla Seydikemer'deki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Son bilgiye göre Seydikemer ilçesinin Arifler Mahallesi'nde, 2 gün önce çıkan ve kırsal Kabaağaç ve Dip Mahallesi'ne de sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, bu kez de Çökek Mahallesi'nden alevler yükseldi. Yangına, günün ilk ışıkları ile havadan ve karadan müdahale başladı.
İZMİR BUCA: YANGIN KONTROL ALTINDA
Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İzmir Buca'daki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDNE AÇIKLAMA
Tüm yangın ekipleri ile son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşadık. Diğer yangınlarda da benzer durumların yaşanmaması için canla başla mücadelemiz sürüyor.
Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de 1'er adet olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor" diye belirtti.