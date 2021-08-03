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Son dakika: Manavgat ile başlayan, Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Isparta, Denizli, Aydın Mersin, Adana gibi birçok ilde görülen orman yangınlarının büyük bir bölümü kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara müdahaleler son hızıyla devam ediyor. Yangın özellikle Muğla ve Antalya'da etkili olurken, Manavgat Gündoğmuş'taki alevler korkutucu seviyelere ulaşmış ve bölgenin tahliye edilmesine karar verilmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika açıklamasında Türkiye genelinde birçok yangının söndürüldüğünü açıklarken Orman Genel Müdürlüğü 145 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bodrum Yeniköy'de ise rüzgar alevlerden yana. Vatandaşa tahliye çağrıları yapıldı. İşte yangınlarda son durum...

Devam eden yangınlarla ilgili son durum bilgisini Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı. Pakdemirli Manavgat ve birçok nokta için yaptığı son dakika açıklamasında kontrol altına alınan yangınlarla ilgili yeni bilgileri paylaştı. Isparta, Muğla ve diğer birçok noktada da devam eden yangınlar vardı. Bunlarla ilgili bilgiler anbean takip ediliyor.

Birçok noktada yangınlar kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları başlarken Bodrum Yeniköy'den tedirgin eden bir haber geldi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN 'ISPARTA YANGINI' AÇIKLAMASI:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü'ndeki orman yangınına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri ve 273 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Dün Çandır'da çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini aktaran Pakdemirli, şunları aktardı:

"Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda çıkan yangına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri, 273 personelle hem Orman Genel Müdürlüğümüz hem de kamu kurumları, belediyelerin ekipleriyle müdahale edildi. Yangının seyri iyiye doğru gidiyor. Akşam saatleri itibarıyla daha iyi durumda olacağına inanıyorum."