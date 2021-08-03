Yangınlardan son dakika haberi: Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum

Devam eden yangınlarla ilgili son durum bilgisini Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı. Pakdemirli Manavgat ve birçok nokta için yaptığı son dakika açıklamasında kontrol altına alınan yangınlarla ilgili yeni bilgileri paylaştı. Isparta, Muğla ve diğer birçok noktada da devam eden yangınlar vardı. Bunlarla ilgili bilgiler anbean takip ediliyor.
Yangınlarla mücadelede bugün 7. güne girildi. Birçok cephede savaş verilen yangınlarla ilgili büyük bölümü kontrol altına alındı
GÜNDOĞMUŞ: ZAMANLA YARIŞ
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Tedbir amaçlı mahalle boşaltılırken alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Edinilen son dakika bilgisine göre Rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütüldü. Ekipler, cansiperane mücadeleyle yangını söndürmeye çalıştı. Yangın nedeniyle tahliye edilen mahalle sakinleri ise Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi.
ISPARTA ÇANDIR YANGININDA SON DURUM: SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Isparta Çandır'daki yangının kontrol altında olduğu, tamamen söndürülmese de ekiplerin yer yer söndürme ve soğutma yer yer de kontrol noktasında çalışmalarına devam ettiği aktarıldı
Gündoğmuş ilçe merkezi tahliye edildi Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı boşaltılmasına yönelik cami hoplöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf etti.
"ANTALYA BELEDİYE BAŞKANI YALAN SÖYLEDİ"
Bir gazetecinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Gündoğmuş'a helikopter gönderilmediği yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğru bilgi değil, dürüst bir bilgi olmadı maalesef. Kendisinin de bildiği halde, kendisi de bana 'ata dostum' der, ata dostum olduğu halde yakıştıramadığımı kendisine de söyledim." dedi.
Yerküreyi etkisi altına alan orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili olurken bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı.
SON DAKİKA 137 ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye genelinde 137 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan 6 ilde devam eden 13 yangını da söndürme çalışmaları devam ediyor. Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada ise İzmir Buca'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
"YANGINLARDA SON DURUM: 16 UÇAK 51 HELİKOPTER GÖREV YAPIYOR"
Bakan Pakdemirli konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ormanın Kahramanları'nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor" dedi.
SEYDİKEMER: YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada Muğla Seydikemer'deki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
İZMİR BUCA: YANGIN KONTROL ALTINDA
Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İzmir Buca'daki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDNE AÇIKLAMA
Tüm yangın ekipleri ile son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşadık. Diğer yangınlarda da benzer durumların yaşanmaması için canla başla mücadelemiz sürüyor. Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de 1'er adet olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor" diye belirtti.