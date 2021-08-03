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Giriş Tarihi: 3.8.2021 09:23

YAŞ toplantısı ne zaman? 2021 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı hangi gün yapılacak?

YAŞ toplantısı ne zaman? 2021 Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı hangi gün yapılacak?

YAŞ toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret edecek. YAŞ toplantısında, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da istişare ediliyor ve kararlar uygulamaya alınıyor. Toplantıya kısa bir süre kalması nedeniyle "YAŞ toplantısı ne zaman" sorusu milyonlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı programına göre, YAŞ toplantısı hangi gün yapılacak? İşte, 2021 YAŞ toplantısı hakkında bilgiler...

YAŞ toplantısı için kısa bir süre kaldı ve 2021 Yüksek Askeri Şura çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülüyor. Terfi, emeklilik gibi kararlar başta olmak üzere 2021 YAŞ toplantısında alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?


Yaş toplantısının, Ağustos ayının ilk haftası içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması bekleniyor.

KUVVET KOMUTANLARININ DURUMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadı. YAŞ'ta geçen yılki Şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları da görüşülecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında, Oramiral Özbal "Mavi Vatan"ın korunmasında, Orgeneral Küçükakyüz ise terör örgütlerine ağır darbe vurulan hava harekatlarında önemli görevler üstlendi. Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, kuvvet komutanlığının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.

TERFİLER BEKLENİYOR

YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Bu kapsamda geçen sene görev süreleri uzatılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyor.

ŞURA ÜYELERİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

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